أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن شهر تموز/يوليو سجل أعلى نسبة صادرات وإيرادات من النفط خلال العام الجاري، وذلك حسب الإحصاء الأولي الصادر من شركة تسويق النفط العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز/يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 109 ملايين و847 ألفا و268 برميلا، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و597 مليونا و348 ألف دولار. وأوضح عاصم جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.163 دولارا.

وبلغت إيرادات العراق من مبيع النفط خلال الأشهر السبعة الماضية 50 مليار دولار، بحسب إحصاء أعدته “فرانس برس” استنادا إلى تقارير شركة تسويق المنتجات النفطية “سومو”.

وأقرت الحكومة موازنة البلاد في آذار/مارس الماضي التي بلغت 77.5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم.

وأفاد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في تصريح الشهر الماضي بأن معدل سعر البيع لشهر حزيران/يونيو للعام 2018 بلغ 69.322 دولارا للبرميل، في حين كان معدل البيع في شهر حزيران/يونيو 2017، 42.067 دولارا للبرميل.

وأشار الوزير إلى أن ذلك سيساهم في التقليل من نسبة العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لهذا العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية