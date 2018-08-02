أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-08-2018

النهار

• بات واضحاً أن الشركتين المشغّلتين للهاتف الخليوي توزّعان المال العام لرعاية مناسبات تخص أحزاباً سياسية من دون محاسبة أو رقابة.

• لم يعرف حتّى الآن مصير مرسوم التجنيس بعد تسجيل ملاحظات على عدد من الأسماء الواردة فيه.

• بدا الكلام عن مجلس لانماء بعلبك -; الهرمل وآخر لعكار كأنه بات أمراً واقعاً من دون البحث فيه في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.

المستقبل

• يقال إن أوساطاً مطلعة تقول إن مشاورات غير رسمية بين الدول الكبرى بدأت بالنسبة إلى موضوع التمديد لليونيفل نهاية الشهر الجاري ولم تبرز من المشاورات أي إشارات معرقلة.

اللواء

• سمع مرجع كبير تحذيراً من جهات دبلوماسية للحؤول دون التلاعب بالمعادلة الداخلية اللبنانية!

• يستعد حلف 14 آذار لمواجهة سيناريو معدّ سلفاً لإخرج مسؤول بارز…

• يخشى متابعون أن تتخذ مطالبات نقابية أبعاداً طائفية، كلما احتدم الوضع على الأرض.

الجمهورية

• تمّ إقرار تعميم نشاط أحدثته سفارة عربية في لبنان ليشمل أكثر من بلد في العالم.

• تعقُد إحدى الأطراف المعنية بأزمة مفتوحة منذ سنة مؤتمراً صحافياً شاملاً ترفع فيه سقف التحدّي بعدما «طفح الكيل».

• أدى كلام منسوب لأحد النواب إلى بلبلة داخل تياره وخارجه تبيّن لاحقاً أنه غير دقيق كلياً.

البناء

• تساءلت أوساط سياسية عن مغزى زيارة قام بها قطب في تيار سياسي كبير، إلى مرجعية سياسية للبحث في عدد من الملفات العالقة، وخروج القطب من الاجتماع متفائلاً بأجوائه، علماً أنّ الأخير لم يقم حتى الآن بزيارة مرجع آخر كانت بعض الشخصيات ترجّح حصول هذه الزيارة في الآونة الأخيرة للبحث في الموضوع الحكومي.

• رأت مصادر متابعة للملف اليمني أن الإعلان عن وقف للنار من طرف واحد من جانب أنصار الله ولمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد، إذا تجاوب الطرف الآخر يأتي ترجمة لمقترح تقدّم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث. ويبدو أنه اختبار لمدى نضج القيادة السعودية التي تتحدث عن نيات تصعيد عسكري تعلم أنها ستكون سبباً لتصعيد موازٍ، خصوصاً لجهة إطلاق الصواريخ التي تستهدف الرياض والملاحة البحرية.

المصدر: صحف