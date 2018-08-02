وجهت واشنطن ضربة قاسية الى تركيا عبر اعلانها الاربعاء فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ردا على استمرار اعتقال القس الاميركي اندرو برانسون.

واوضحت وزارة الخزانة الاميركية انه تمت مصادرة ممتلكات واصول الوزيرين التركيين، ومنعت ادارة دونالد ترامب ايضا اي مواطن اميركي من القيام باعمال معهما.

وتتهم انقرة القس الاميركي بممارسة انشطة “ارهابية” والتجسس وقد وضعته قيد الاقامة الجبرية قبل اسبوع بعد اعتقاله لعام ونصف عام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز “نعتقد انه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية”، معلنة العقوبات بحق المسؤولين التركيين.

وعلق وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان “الاعتقال الظالم للقس برانسون وملاحقته من جانب السلطات التركية مرفوضان بكل بساطة”.

وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجلين كانا يقودان منظمات حكومية تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الانسان.

في موازاة ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا الى نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو على ان يلتقيه هذا الاسبوع في سنغافورة للمطالبة بالافراج عن القس الاميركي.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت للصحافيين “يجب رفع الاقامة الجبرية عن (برانسون) واعادته الى منزله”.

ونقل بومبيو الذي يتوجه الى سنغافورة للمشاركة الجمعة والسبت في اجتماعات اقليمية، عن الرئيس دونالد ترامب ان العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي “الاجراء الملائم” ردا على “رفض” الافراج عن القس.

وتصاعد التوتر الاسبوع الفائت بين واشنطن وانقرة بسبب اعتقال القس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية