شاركت بعثة أميركية تضم شخصيات نافذة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في “حفل” بمناسبة تدشين حي جديد في إحدى المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة.

وضمت البعثة الأميركية كلا من المرشح الرئاسي الأميركي السابق، مايك هاكابي، ومدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، والمدير العام لـ “المجلس العام لإسرائيل الفتية”، جوزيف فراغر؛ بالإضافة إلى المرشح الجمهوري للكونغرس أمير بنوا.

وفي تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم، أشارت الصحيفة إلى أن سكاراموتشي، يحضر حفلاً لبناء الوحدة السكنية الأولى في مشروع استيطاني جديد سيدشن في مستوطنة “أفرات”.

المصدر: فلسطين اليوم