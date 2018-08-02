الخارجية التركية: العقوبات الأمريكية ضد الوزراء الأتراك يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2018 - 00:07
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الخارجية التركية: العقوبات الأمريكية ضد الوزراء الأتراك يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية
منذ 49 mins
1 August، 2018
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