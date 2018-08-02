اعلنت الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفيا الاربعاء الى نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو على ان يلتقيه هذا الاسبوع في سنغافورة للمطالبة بالافراج عن القس الاميركي اندرو برانسون. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت “ينبغي رفع الاقامة الجبرية عن (برانسون) واعادته الى منزله”.

وفي وقت سابق، اعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول متهمة اياهما باداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس برانسون.

ونقل بومبيو الذي يتوجه الى سنغافورة للمشاركة الجمعة والسبت في اجتماعات اقليمية، عن الرئيس دونالد ترامب ان العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي “الاجراء الملائم” ردا على “رفض” الافراج عن القس. واضافت ناورت “هذا الامر طال كثيرا”. مؤكدة ان واشنطن لا تزال تعطي الاولوية “لمقاربة دبلوماسية”.

وتضفي هذه القضية مزيدا من التوتر على العلاقات الصعبة اصلا بين واشنطن وانقرة على خلفية النزاع السوري وايضا بسبب وجود المعارض فتح الله غولن في الولايات المتحدة والذي يتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016.

ولم يساهم وضع القس برانسون في الاقامة الجبرية في احتواء التوتر مع تهديد الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس بفرض “عقوبات شديدة” على تركيا اذا لم يتم الافراج عن القس. وفي وقت سابق الاربعاء، أكد اردوغان ان تركيا لن تتراجع امام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس الاميركي. واتهم واشنطن بانها ذات “ذهنية تبشيرية وصهيونية”.

المصدر: سبوتنيك