فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأربعاء في 1-8-2018.

القنيطرة وريفها:

ـ تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة، بعد سيطرة الجيش السوري عليها.

كما دخل الجيش تلة القبع وكروم الحمرية جنوب بلدة حضر وشمالي جباتا الخشب بريف القنيطرة، وبدأ بإزالة الألغام والعبوات الناسفة ورفع علم الجمهورية العربية السورية.

درعا وريفها:

ـ عثر الجيش السوري على قذائف وطائرات مسيرة “إسرائيلية” الصنع من مخلفات الإرهابيين في قرية عابدين بريف درعا، كما عثر الجيش على أسلحة بعضها أمريكي المنشأ من مخلفات الإرهابيين في قرية كويا.

السويداء وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري تجمعات إرهابيي داعش في تل الحصن بريف السويداء الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ سلب مسلَّحو “قسد” الأشخاص الخارجين من المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي كل ما بحوزتهم، أثناء دخولهم الأراضي الواقعة تحت سيطرة “قسد” في الريف ذاته.

الحسكة:

ـ اعتقلت “قسد” شخصان في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

الرقة وريفها:

ـ دخل مسؤولون عسكريون من “التحالف الدولي” برفقة مسلّحين من “الوحدات الكردية” إلى مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

ـ اصيب شخصان ومسلَّح من “قسد” إثر إطلاق مسلَّحي “قسد” النار بشكل عشوائي لفض اشتباك بالأيدي دار بينهم وبين عددٍ من الأشخاص، في حديقة الرشيد بمدينة الرقة، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينهم.

حلب وريفها:

ـ اعترفت “الجبهة الوطنية للتحرير” عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” بمقتل أحد مسؤوليها العسكريين المدعو “يونس الشبلي”، بنيران الجيش السوري في منطقة الراشدين بريف حلب الغربي، يوم أمس.

ـ أُصيب 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم زرعها مسلحون مجهولون، بالقرب من قرية الشيخ علي بريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ اعتقلت “قسد” 7 مسلحين سابقين في داعش بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ سرق مسلَّحون مجهولون مركزاً للحبوب بعد اقتحامه في قرية كفر جوم الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” جنوب بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

ـ أزالت “هيئة تحرير الشام” عدة حواجزاً لها، على أوتوستراد حلب _دمشق الدولي في ريف حلب الجنوبي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل مسلحان اثنان من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب بلدة حزانو في ريف إدلب الشمالي، كما قتل مسلحان آخران من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب قرية جبالا بريف ادلب الجنوبي.

ـ أُصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار مجهول، بالقرب من حاجز لـ “هيئة تحرير الشام” على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الواصل بين حاجز الرام _ودوار معرتمصرين، في ادلب المدينة.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” أحد الأشخاص في قرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، بتهمة انتمائه لدعش.

ـ قُتل شخص وأصيب آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في قرية جوزف بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ قُتل مدني إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات حرس الحدود التركي، لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية، قرب بلدة دركوش بريف إدلب الغربي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب حاجز معمل “السماد” في محيط مدينة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي، تلاه إطلاق للنار.

ـ أحصت تنسيقيات المسلحين مقتل 6 أشخاص، بنيران حرس الحدود التركي، في مناطق متفرقة على الحدود السورية التركية من جهة إدلب، خلال الأسبوع الفائت.

المصدر: الاعلام الحربي