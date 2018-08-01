اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول على خلفية أداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الاميركي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة ارهابية والتجسس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز “نعتقد انه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية”.

في موازاة ذلك اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يتوجه الى آسيا انه سيلتقي نظيره التركي مولود تشاوس اوغلو في سنغافورة هذا الاسبوع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية