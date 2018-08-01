صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “مساء 13/6/2018، وفي بلدة دورس البقاعية، دخل أربعة أشخاص ملثمين إلى منزل المواطن أ. ل. (مواليد عام 1948)، منتحلين صفة أمنية، ومن ثم عمدوا إلى ضربه وتكبيله وخطف زوجته: – ن. ح. (مواليد عام 1958، لبنانية)، بعد ما سرقوا من داخل المنزل أموالا ومصاغا من الذهب، واقتادوا الزوجة الى جهة مجهولة، ومن ثم أطلقوها في اليوم التالي، على طريق عام البلدة.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وتوقيفهم بتاريخ 27/7/2018، وهم كل من:

– ج. ل. (مواليد عام 1987، لبناني)

– ع. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)

– ح. ق. (مواليد عام 1990، لبناني).

وبالتحقيق معهم، اعترف الأول، وهو ابن شقيق المدعي، بالتخطيط للعملية وبدفع مبالغ مالية للمنفذين، بسبب مشاكل مادية وخلافات في شأن عقارات نشأت بينه وبين عمه. كما اعترف الآخران بتنفيذ العملية، بالإشتراك مع اثنين اخرين وبتخطيط وتدبير من الموقوف الأول. والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام