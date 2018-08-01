رأى المجلس المركزي في “تجمع العلماء المسلمين” بعد اجتماعه الأسبوعي في بيان، أن “الذكرى ال73 لتأسيس الجيش اللبناني تمر علينا، ولبنان ينعم بالأمن والآمان بفضل صمود هذا الجيش وثبات عقيدته القتالية التي تعتبر أن العدو الأوحد للبنان هو العدو الصهيوني، ولقيامه بحماية الوطن من المكائد التي تحاك له من الصهاينة والتكفيريين والعصابات الإجرامية”.

وشدد على “ضرورة الحفاظ على هذا الجيش وعدم إدخاله في التجاذبات السياسية” داعيا إلى “عدم التدخل في شؤونه الداخلية التنظيمية، بل اعتماد معيار الكفاية والإنتاجية والإقدام والتضحية كعنوان للترقية والتقلب في المواقع القيادية فيه”.

ودعا “الحكومة اللبنانية إلى توفير الدعم اللازم للجيش، من خلال توفير الإمكانات الضرورية اللازمة من سلاح وعتاد وتجهيزات وعدم إدخاله في اللعبة السياسية”، منوها “بكلمة الرئيس العماد ميشال عون في احتفال عيد الجيش”.

كما هنأ “الجيش العربي السوري بعيده الثالث والسبعين” منوها “بالنتائج التي حصلت في قمة أستانا التي شدد المجتمعون فيها على مواصلة مكافحة الإرهاب والتي إذا ما صدقت النيات، فإن نهاية المشكلة في سوريا ستكون قريبة جدا .

ورحب التجمع بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد فيروز نيا متمنيا له “النجاح في مهامه الديبلوماسية واستمراره في ترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان وإيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام