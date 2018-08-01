ترامب يطلب من وزير العدل انهاء التحقيق حول قضية “التدخل الروسي” في الانتخابات (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2018 - 17:54
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ترامب يطلب من وزير العدل انهاء التحقيق حول قضية “التدخل الروسي” في الانتخابات (ا ف ب)
منذ 51 mins
1 August، 2018
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