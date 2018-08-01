صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان التالي: “في اطار خطة حماية اللبنانيين ومكافحة الممنوعات، خصوصا تلك التي تؤثر على سمعة لبنان، تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة في قعر أقفاص فواكه (خوخ) ضمن مستوعبات مبردة مجهزة للتصدير الى إحدى الدول العربية عبر مرفأ بيروت. وهذه الكمية عادة تستهلك من قبل المواطنين كمنشط له ضرر يوازي ضرر المخدرات.

كما ضبطت شعبة المكافحة في الضابطة الجمركية في بيروت نحو 500 كيلوغراما من لحوم الدجاج مهربة من دون تبريد ضمن سيارة فان، كانت معدة للتوزيع والاستهلاك في عدد من المناطق اللبنانية. وقد تم توقيف المهرب وحجز السيارة بناء على اشارة القضاء المختص، والتحقيقات جارية لمعرفة الاشخاص المتورطين في هذه العملية وفي عمليات سابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية