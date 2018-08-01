أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، منتصف ليل أمس، حكمها في ملف حادثة وادي الرعيان في أطراف مدينة عرسال، التي وقعت في الأول من شباط 2013، وأدت الى استشهاد المقدم في الجيش اللبناني بيار بشعلاني، والمعاون ابراهيم زهرمان وإصابة آخرين، والذين جرت محاكمتهم ب”التدخل في الجريمة وقتل ومحاولة قتل عسكريين وضربهم وتعذيبهم، وسرقة أسلحتهم وعتادهم العسكري وأجهزتهم اللاسليكة وهواتفهم الخليوية، وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية. وشملت الأحكام 48 متهما بين موقوفين ومخلى سبيلهم وفارين من وجه العدالة، وهي تراوحت بين البراءة والإعدام. وقضى الحكم بما يلي:

– إنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهمين الفارين من العدالة: حسين علي الحجيري، علي سعد الدين الحجيري، متعب حسن الحجيري، مصطفى خالد حميد، أحمد حسن حميد، أكرم أحمد حميد وعلي حسين الحجيري، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم.

– إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق المتهمين الفارين من العدالة: بلال مصطفى الحجيري، محمد أحمد حميد، حسن محمود الحجيري، حسين محمود الحجيري، محمد محمود العويشي، غيث أحمد نوح، يحيى محمود الحجيري، محمود علي الحجيري، أحمد محمد حميد، محمد عبد الله الحجيري، عمر محمد عودة، أحمد عبد الكريم حميد، حسن حسين الأطرش، حسين خضر الحجيري، أحمد مصطفى عز الدين ووفيق أحمد الحجيري، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم.

– الأشغال الشاقة 15 سنة للمتهم الموقوف حسن محمد الحجيري، وتغريمه 200 ألف ليرة والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة 10 سنوات للمتهم أحمد خالد االحجيري، وتغريمه 200 ألف ليرة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة سبع سنوات للمتهم هيثم علي الحجيري وتغريمة مليوني ليرة لبنانينة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة خمس سنوات للمتهم أدهم محمد حميد وتغريمه 300 ألف اليرة، والزامه بتسليم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية.

– الأشغال الشاقة ثلاث سنوات للمتهم خالد محمد حميد، وتغريمه 100 ألف ليرة والزامه بتسليم بندقية حربية.

– السجن سنة واحدة لكل من: فايز محمد الحجيري، عادل حسن الحجيري، مصطفى علي الحجيري، على أحمد الحجيري، محمد مصطفى الحجيري، عمار مصطفى الحجيري وبكر محمد عز الدين والزام كل منهم بتسليم بندقية حربية.

– السجن شهر واحد لكل من: نوفل أحمد الحجيري، فادي محمد الحجيري (وغرامة مليون ليرة لكل منهما)، خالد محمد حسن الحجيري، أحمد علي الحجيري، محمد علي الحجيري ومحمد أحمد حميد.

– إدانة القاصر “محمود. ح” وإحالة أوراقه على النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع االمختص.

– إعلان برءاة المتهمين: خالد محمد الحجيري، محمد عبد الغني الحجيري ومحمد جهاد رايد للشك وعدم كفاية االدليل، وإسقاط دعوى الحق العام عن المتهم قتيبة أحمد الحجيري بسبب الوفاة.

يذكر أن المحكمة العسكرية فصلت في جلسة الأمس ملفات أربعة متهمين رئيسيين في هذه القضية، وهم رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب ب”أبو عجينة”، الشيخ مصطفى الحجيري الملقب ب”أبو طاقية” ونجل الأخير عبادة الحجيري ومحمد ملوك بناء على طلب وكلاء الدفاع عنهم، وتمهيدا لتقديم لائحة بشهود الدفاع.

المصدر: الوكالة الوطنية