أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، سعي موسكو والدوحة لتعزيز التعاون بين البلدين. وجاء في بيان الوزارة “تم التأكيد على سعي موسكو والدوحة المشترك لتعزيز التعاون الثنائي الذي يصب في مصلحة روسيا وقطر”. وكان لافروف وآل ثاني قد تبادلا اليوم الأربعاء، برقيات تهاني بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعربا عن رضاهما عن التطور التدريجي للحوار السياسي بين البلدين وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي والاتصالات الإنسانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية