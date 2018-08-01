أعلنت لجنة الأمن الوطني الطاجيكية الأربعاء عن تحييد خلية إرهابية تابعة لحزب النهضة الإسلامية المحظور في البلاد، كانت تخطط لأعمال إرهابية في شهر آذار/مارس، بما في ذلك وضد القاعدة العسكرية الروسية. وأوضحت اللجنة في بيان، أن “جميع عناصر الخلية وعددهم 14 شخصاً تم القبض عليهم من قبل أفراد لجنة الأمن الوطني في شهر شباط/فبراير من العام الجاري، وكانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية كبيرة خلال احتفالات عيد النيروز، بما في ذلك وضد القاعدة العسكرية الروسية 201 في دوشنبه”.

وحكمت محكمة دوشنبه على اثنين من المتهمين وهما: فخر الدين غولوف، 52 عاما، من سكان دوشنبه، ومحمودجون عزاموف، 25 عاما، بالسجن لمدة 26 عاماً. وحكمت على باقي أعضاء الخلية بالسجن 7 أعوام لكل منهم. واعترف جميع المتهمين بتنظيم أنشطة متطرفة، والعبور غير المشروع للحدود والإرهاب. ووفقا لبيانات الأمن الوطني، تم إعداد المتهمين في قاعدة بالقرب من مدينة جلال أباد بأفغانستان، وبعد ذلك اشتركوا في عمليات قتالية ضمن وحدات تنظيم “داعش” الإرهابي. وذكرت البيانات أن حزب النهضة الإسلامية أرسلهم إلى أفغانستان بتمويل مباشر. وكان تنظيم “داعش” قد أعلن مسؤوليته عن حادث الدهس الذي وقع في 29 تموز/يوليو الماضي، وراح ضحيته 5 من السياح.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية