رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأربعاء النيابي: لا مبرر لتأخير ولادة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2018 - 14:48
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الرئيس عون يترأس احتفال عيد الجيش الـ73 في الكلية الحربية بالفياضية ويسلم السيوف لضباط دورة "فجر الجرود"
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحيي شهداء عملية "فجر الجرود" لا سيما العسكريين الذين تمت استعادة جثامينهم
الرئيس عون: نراهن على تعاون جميع الأطراف لتشكيل الحكومة لأن اي انكفاء هو خيانة للوطن وآمال الناس
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وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف: ننحني أمام جهود جيشنا الوطني للحفاظ على الأمن والاستقرار
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نص المادة 69 واضح ويعطي المجلس النيابي الحق بالتشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال
الرئيس السوري بشار الأسد في عيد الجيش: جيشنا يحطم الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيو- أميركي
الجيش السوري يسيطر على كامل منطقة حوض اليرموك بعد استعادة بلدة القصير قرب سد الوحدة السوري
الجيش السوري يدخل تلة القبع وكروم الحمرية جنوب بلدة حضر وشمال جباتا الخشب بريف القنيطرة
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: خروج 300 مسلح وعوائلهم من ريف القنيطرة إلى إدلب
قوات الحشد الشعبي العراقي تشرع بعملية تطهير في الصحراء الغربية الكبرى على الحدود السورية
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين بينهم مدير اذاعة محلية خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية
سلطات الاحتلال تحكم على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بالسجن لمدة 5 أشهر بتهمة "كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى على مواقع تحالف العدوان في الساحل الغربي
مصادر يمنية: استشهاد طفل وامرأة في غارة لطيران العدوان السعودي ـ الأميركي في مديرية رازح الحدودية بصعدة
اليونيسيف تدعو دول التحالف لوقف الغارات على المرافق الحيوية في اليمن لاسيما المياه الصالحة للشرب
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: تهديدات وعقوبات الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) لن تجدي نفعا
الخارجية الأميركية: نرغب بالجلوس مع الإيرانيين من دون شروط ونؤيد تصريح ترامب بخصوص المحادثات مع طهران
وزارة الحرب الاميركية: سلاح الجو الأميركي يفشل في تجربة اطلاق صاروخ بالستي جديد عابر للقارات
المكسيك: 85 جريحا جراء تحطم طائرة ركاب لدى اقلاعها في شمال البلاد
هيئة الإذاعة اليابانية: 96 شخصًا قضوا حتى الآن جرّاء موجة الحرّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأربعاء النيابي: لا مبرر لتأخير ولادة الحكومة
منذ 27 mins
1 August، 2018
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