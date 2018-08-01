خرجت بمدينة صعدة الاربعاء مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “بدمائنا نصون أعراضنا”، شاركت فيها حشود كبيرة من أبناء مختلف مديريات المحافظة تقدمها العلماء والشخصيات الإجتماعية والثقافية.

وردد المشاركون في المسيرة الحاشدة بالهتافات الغاضبة تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي بحق الشعب اليمني، ورفعوا اللافتات المنددة بجريمة العدوان المشينة المتمثلة باختطاف النساء في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وبالسياق، لفت بيان صادر عن المسيرة إلى أن “اختطاف النساء يعد عيبا أسودا ويكشف مشروع الغزاة والمحتلين في انتهاك الأرض والعرض”، واشار الى ان “من يتثاقل في تحمل مسؤوليته والدفاع عن أرضه ودينه ووطنه سيناله بطش الغزاة والمحتلين”، وأكد أن “من لم يدافع عن أرضه لن يذود عن عرضه”، ودعا إلى “استمرار حملة التبرع لسلاح الجو المسير ليواصل عملياته النوعية في دك معاقل الغزاة والتنكيل بهم”.

المصدر: موقع انصار الله