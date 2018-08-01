اكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم لجنوده انهم باتوا على موعد قريب مع النصر بعدما تمكنوا من تحقيق تقدم ميداني كبير على جبهات عدة في البلاد التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال في رسالة وجهها الى الجيش السوري لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه، وبثتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي :”إننا لعلى موعد مع النصر قريب”.

وتابع “من حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين يجرون أذيال خيبتهم بعد أن أذقتموهم علقم الهزيمة”.

المصدر: وكالات