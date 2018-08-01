ارتفع اليوم سعر صفيحة الديزل اويل وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة كل من البنزين 98 و95 أوكتان والمازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

-بنزين 98 اوكتان 28700 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 28000 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 19600 ليرة لبنانية.

-مازوت احمر 19600 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات15600 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل، في حال بقي سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي على حاله اي 74,25 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية