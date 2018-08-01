تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل إعلان بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية المُقرر في وقت لاحق يوم الأربعاء.

سبائك من الذهب في صورة من أرشيف رويترز

وصعد الدولار الأمريكي المُستخدم في تسعير المعدن الأصفر مقابل اليوان وعملات أخرى يوم الأربعاء بعدما قال مصدر مطلع على خطط إدارة ترامب إن البيت الأبيض بصدد إعلان فرض رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وزاد هذا النبأ المخاوف من تصاعد حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة ودفع الأسهم الآسيوية للتراجع في ظل بيانات ضعيفة في المنطقة.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1220.77 دولار للأوقية (الأونصة). كان الذهب ارتفع على نحو طفيف في الجلسة السابقة بفعل انخفاض الدولار مقابل اليوان بعد تقرير ذكر أن الصين والولايات المتحدة تحاولان استئناف المفاوضات لنزع فتيل حرب تجارية محتملة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1220.10 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يركز المستثمرون أيضا على نتيجة اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي استمر يومين لمعرفة آفاق سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 15.40 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز