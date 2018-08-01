أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تخضع للتهديدات، في إشارة لتهديدات من واشنطن بإيقاف عملية تسليم أنقرة مقاتلات من طراز إف- 35. وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين صباح الأربعاء، “لا يليق بأميركا استخدام لغة التهديد، وتركيا لا تخضع للتهديدات”. وأضاف الرئيس التركي أن “تركيا كانت ولا زالت بلد متعاون في حلف الناتو [حلف شمال الأطلسي] ولا زالت تواصل موقفها هذا، واستخدام لغة التهديد ضد تركيا، التي تتعاون على أعلى مستوى في الناتو، لا يليق بأميركا”.

وكان مساعدون بمجلس الشيوخ الأميركي والنواب الأميركيون قد صرحوا الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء إيقاف مؤقت لعملية تسليم تركيا مقاتلات إف- 35 . وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يتضمن بنداً يحول دون تسليم تركيا مقاتلات إف- 35 بسبب شرائها منظومة إس – 400 الدفاعية الصاروخية من روسيا. وكان أردوغان صرح بأن بلاده ستتجه إلى التحكيم الدولي إذا لم تزودها الولايات المتحدة الأميركية بمقاتلات إف- 35.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية