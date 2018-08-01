رد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري في رسالة له على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب لإجراء مفاوضات من جديد مع المسؤولين الايرانيين.

وقال جعفري في رسالته مخاطبا ترامب إن “ايران ليست كوريا الشمالية لكي ترد بالايجاب على دعوتك لاجراء لقاء”، وتابع “اعلم ان الشعب الايراني قد عزز دينه وايمانه بالاسلام الذي احياه الامام الخميني(قدس) وهو يختلف كثيرا عن الشعوب التي تقبل الهيمنة ولن يسمح أبدا لمسؤوليه بالتفاوض ولقاء الشيطان الاكبر”.

وأشار جعفري الى ان “مسؤولي ايران بدورهم يعرفون جيدا سيناريوهاتكم المخادعة وخبروها مرارا”، وأضاف “لكنك رئيس غير مهني في ميدان السياسة تمارس بدلا عن السياسة مهنتك في التجارة المبتذلة ولا تعرف شيئا عن ابجدية تطلع الشعوب للجهاد والتحرر”.

وتابع جعفري مخاطبا ترامب “من سبقوك من رؤساء اميركا سواء عسكريين او سياسيين كانوا يعرفون أفضل منك كثيرا او ادركوا ان ايران والايرانيين لا يمكن تهديدهم وهم يقفون متحدين ومتلاحمين بوجه كل الوان تهديد الاجانب وضغوطهم”.

المصدر: وكالة مهر