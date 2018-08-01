رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة مساء امس التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب، مؤكدا ان “التهديدات والعقوبات واساليب العلاقات العامة الاميركية لن تجدي”.

وكان ترامب اكد الاثنين انه “منفتح على مفاوضات مع القادة الايرانيين في اي وقت”،وكرر موقفه امس بالقول :”لدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا”.

وردا على عرض ترامب المفاجئ اجراء محادثات بدون شروط مسبقة، قال ظريف :”ان ايران والولايات المتحدة اجرتا محادثات لسنتين.وتوصلنا مع الاتحاد الاوروبي/الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد(روسيا والصين الى اتفاق فريد متعدد الاطراف ،الاتفاق النووي). كان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة ان تلوم الا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة”.

واكد وزير الخارجية الايراني ان “التهديدات والعقوبات واساليب العلاقات العامة لن تجدي، جربوا الاحترام للايرانيين وللالتزامات الدولية”.

المصدر: وكالات