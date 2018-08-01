أعلن أبناء مديرية بيت الفقية والزرانيق بمحافظة الحديدة اليمنية النفير العام والنكف القبلي للثأر للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاميركي بحق الشعب اليمني وأخرها اختطاف قوى العدوان للنساء في التحيتا.

وتوعد أبناء بيت الفقية والزرانيق “قوى العدوان ومرتزقتهم بالرد القاصم على جرائمهم العدوانية وآخرها اختطاف مجموعة من نساء التحيتا واقتيادهن الى مكان مجهول بقوة السلاح بطريقة وحشية تتنافى مع قيم وأعراف القبيلة اليمنية التي لا تقبل بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تجردت عن القيم الإنسانية وفاقت في بشاعتها جرائم داعش والقاعدة”.

وأكد المشاركون في الوقفة الاستمرار على “رفد جبهة الساحل الغربي بالمال والرجال ولعتاد لتحرير أرض تهامة من دنس الغزاة والمحتلين وان يجعلوا من رمال الساحل الغربي وبحرها مهلكة ونكال كل من تسول نفسه احتلال اي شبر من الأراضي اليمنية”.

المصدر: موقع انصار الله