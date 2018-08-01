يترأسُ رئيسُ الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون عندَ حوالَي التاسعة من صباحِ اليوم الاربعاء الاحتفالَ الذي دعت اليهِ قيادةُ الجيشِ لمناسبةِ الاول من آب في الكليةِ الحربية في الفياضية، حيثُ يُسلِّمُ رئيسُ الجمهورية السيوفَ لضباطِ دورةِ فجر الجرود بحضورِ اركانِ الدولة وشخصياتٍ رسميةٍ وسياسيةٍ وديبلوماسيةٍ وعسكريةٍ واهالي الضباطِ المتخرجين.

وعشيةَ الذكرى أكدَ الرئيس عون الاّ شيءَ يعوضُ خسارةَ الاستشهادِ سوى متابعةِ النضالِ في سبيلِ الوطنِ الذي حَلُمَ بهِ الشهداءُ وقَضَوا من اجله. كلامُ رئيسِ الجمهورية جاء خلالَ اسقبالهِ امسِ وفداً من عائلاتِ الشهداءِ العسكريين.

المصدر: قناة المنار