اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي في لبنان ايلي الفرزلي ان الإصرار على حكومة وحدة وطنية يساهم في تأخير تشكيلها ويعطل دور مجلس النواب. ولفت الى “تفهمه لسعي معظم الأطراف إلى مثل هذه الحكومة”.

وأكد الفرزلي في حديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية الاربعاء أن “معركته كمواطن هي إعادة إنتاج النظام الديموقراطي البرلماني وأول شروطه وجود حكومة ومعارضة برلمانية قادرة على المحاسبة، أي حكومة أكثرية تقابلها معارضة فاعلة”.

وفي حديث آخر لصحيفة “اللواء” اللبنانية، قال الفرزلي “هناك تأكيد مركزي ان ما من أحد يشكل عقبة أمام الحكومة ولكن المهم حُسن انتاج الحكومة”، وأكد ان “التيار الوطني الحر لم يكن عقبة امام التأليف”.

ورأى الفرزلي ان “المطالبة بوضع المعيار لا يعني ان التيار هو العقبة”، واعتبر انه “اذا كانت النوايا سليمة فبالامكان الذهاب الى حكومة وحدة وطنية وإن لم يؤيدها هو”، واضاف ان “الاجتماع في عين التينة بين(الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل) كان مناخ تسهيل وليس مناخ تعقيد”.

المصدر: صحيفة الاخبار