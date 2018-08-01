أبرز أسرار الصحاف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الاربعاء 1-8-2018.

البناء:

تساءلت أوساط سياسية عن مغزى زيارة قام بها قطب في تيار سياسي كبير، إلى مرجعية سياسية للبحث في عدد من الملفات العالقة، وخروج القطب من الاجتماع متفائلاً بأجوائه، علماً أنّ الأخير لم يقم حتى الآن بزيارة مرجع آخر كانت بعض الشخصيات ترجّح حصول هذه الزيارة في الآونة الأخيرة للبحث في الموضوع الحكومي.

توقعت مصادر عسكرية عراقية أن يشمل القرار بالانسحاب العسكري الأميركي من سورية نهاية العام تخفيفاً للوجود الأميركي في العراق بما يحصره بالخبراء الذين تتضمّنهم العلاقة الموثقة بين الجيشين العراقي والأميركي، ضمن إطار التعاون الذي ترسمه السيادة العراقية، بحيث تزال القواعد الأميركية المنتشرة في أكثر من مكان من العراق ويصبح مكان تمركز الخبراء مقار وزارة الدفاع العراقية حصراً. وقالت المصادر إنها بدأت تلمس تحضيرات لوجستية تشير لهذا التوجه…

النهار:

سأل مدير في المدارس الخاصّة عن تسديد الدولة متأخّرات لمدرسة المقاصد دون غيرها علماً أن عدداً كبيراً من المدارس مُهدّد بالاقفال بسبب عجز سببه تأخّر الدولة في تسديد المستحقّات.

يقول مُطَّلِع على ملف الصحّة أن خطأ الوزير ليس في الأرقام ولكن في التوقيت إذ تمّ خفض الموازنات في منتصف السنة وليس في أوّلها.

للمرّة الأولى يُصدر مطران قراراً بإقفال كنيسة بسبب خلاف بين أبناء الرعيّة يمكن أن يتفاعل أكثر لأن كل فريق يحمّل الآخر مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور.

الجمهورية:

تستعدّ مجموعة من المتضرِّرين للتحرُّك ضد إدارتها وباتجاه صندوق التعويضات بعدما تبيّن أن الضمانات التي وُعِدت بها مُجرّد وهم.

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً ناشئاً يغيب عن العديد من النشاطات الميدانية لنائب يمثله.

كشف مرجع كبير أمام زواره “أنهم يطالبون تكتلاً كبيراً بالتنازل ويأتون إليّ لهذه الغاية ليحرجوني فيما هم لا يتنازلون في المقابل”.

اللواء:

لا يُخفي مرجع كبير اعتقاده أن أسباباً ذات صلة بالتطورات السورية تؤخّر ولادة الحكومة؟

يتردَّد أن مقرَّبين من مسؤول بارز، سيلعبون أدواراً اقتصادية في المرحلة المقبلة.

يتوقع رئيس لقاء نيابي صعوبات في تشكيل فريق عمله الحزبي، في ضوء التصادم بين عقلية قديمة وعقلية جديدة.

المستقبل:

يقال إنّ المغرب سيستضيف مؤتمراً عالمياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في تشرين الأول المقبل في مراكش، لبحث أزمة الهجرة دولياً وسبل إيجاد الحلول لها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام