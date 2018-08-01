يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض ضريبة قدرها 25% على سلع صينية مستوردة تصل قيمتها الى مئتي مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية.

وبعدما فرضت رسوما جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، أعلنت واشنطن في 10 تموز/يوليو عن لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية. وعلى هذه اللائحة الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية.

وقالت واشنطن إنها قد تفرض رسوما بنسبة 10% عليها اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل، لكن “واشنطن بوست” نقلت عن مصدر لم تسمه أن ترامب يعتزم رفع هذه النسبة من 10 إلى 25%.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية