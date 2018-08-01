يبحث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في الازمة الكورية الشمالية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته لليابان الاسبوع المقبل، وفق ما ذكرت متحدثة باسم الامم المتحدة الثلاثاء.

ويجري غوتيريش محادثات مع آبي في طوكيو في 8 اب/اغسطس قبل توجهه الى ناغازاكي لحضور مراسم السلام السنوية في اليوم التالي.

ويأتي الاجتماع وسط تقارير بأن آبي يسعى الى عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون على الارجح في ايلول/سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وكان كيم التزم في اعلان مشترك مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب العمل على “نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”، الا انه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وسبل تطبيق اعلان النوايا هذا الذي لا يزال غامضا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية