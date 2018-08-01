أكدت السلطات المكسيكية تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة “Aeromexico” مساء الثلاثاء وعلى متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك، فيما أعلنت أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت شركة “Aeromexico” عبر “تويتر” إنها تلقت معلومات حول الكارثة في دورانغو وتعمل على التحقق منها.

وأوضحت أن الطائرة من طراز “Embraer 190” وهي قادرة على نقل 100 راكب وكانت تنفذ الرحلة رقم 2431 من دورانغو إلى العاصمة ميكسيكو.

من جهته، أعلن وزير النقل المكسيكي، خيراردو رويز إيسبارزا، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، أن الطائرة تحطمت في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي خلال الإقلاع من مطار دورانغو وكان على متنها 97 راكبا و4 أفراد من الطاقم.

وأفاد محافظ ولاية دورانغو، خوسيه أيسبورو، عبر “تويتر”، بأنه “تم تأكيد عدم سقوط قتلى جراء تحطم الطائرة رحلة Aeromexico 2431″، لافتا إلى أن المصابين يتلقون حاليا العلاج والمساعدة من لجنة خاصة تم تشكيلها فور الحادث بالتعاون مع إدارة المطار، فيما ذكرت قوات الحماية المدنية المحلية أن عدد المتضررين جراء الحادث بلغ نحو 80 شخصا.

وبث التلفزيون المحلي شريط فيديو يظهر ذيل الطائرة على الأرض وسط شجيرات فيما يتصاعد الدخان من الموقع.

المصدر: وكالات