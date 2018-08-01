اعلن سلاح الجو الاميركي الثلاثاء فشل تجربة لاطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من نوع “مينوتيمان-3” من كاليفورنيا.

وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو الاميركي المكلف هذا النوع من اسلحة الردع، ان الصاروخ الذي لم يكن مذخرا تحطم فوق المحيط الهادىء عند الساعة 4.42 بالتوقيت المحلي (11.42 ت غ) بسبب “خلل”. ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذي وقع في الصاروخ الذي اطلق من قاعدة فاندبرغ.

واكتفى بيان سلاح الجو الاميركي بالقول “كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن ان يعتبر خللا”. وتابع البيان “بما ان الخلل يمكن ان ينتج من اسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد اسباب فشل التجرية”.

وتعمل الولايات المتحدة بشكل دوري على تجربة صواريخها البالستية، وتعود اخر تجربة لصواريخ من هذا النوع الى نيسان/ابريل الماضي وتمت بنجاح.

ورغم انتهاء الحرب الباردة لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الصواريخ من نوع “مينوتيمان-3” مخبأة في تحصينات تحت الارض في جميع انحاء الولايات المتحدة.

ويعمل سلاح الجو الاميركي على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على ان يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الان باسم “ردع استراتيجي ارضي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية