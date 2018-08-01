اعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء الثلاثاء ان “خمسة عناصر من حركة حسم الارهابية” قتلوا في تبادل اطلاق نار مع قوات الامن التي داهمت مخبأهم لتوقيفهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان ان القتلى ينتمون الى حركة حسم وهي حركة مسلحة تؤكد السلطات الامنية المصرية انها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين الني صنفتها القاهرة ارهابية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.

واكد البيان ان “الخطة الامنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية اسفرت عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار داخل البلاد”.

واضاف البيان انه “تم تحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك” وعند مداهمة “وكر” كانوا يختبئون به في منطقة العبور بمحافظة القليوبية (30 كيلومتر شمال القاهرة) “بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع خمسة عناصر”.

وبحسب البيان تم كذلك توقيف “خمسة عناصر ارهابية” في منطقة المرج بشرق القاهرة. ولم يحدد البيان متى حدثت المداهمات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية