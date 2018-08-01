أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، عن مبادرة لإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد، وتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة.

وقال السيد الحوثي ان الهدنة التي تم الترحيب بها من وزراة الدفاع اليمنية، ستبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، حتى منتصف ليل الأربعاء في الخامس عشر من آب / أغسطس، على ان تستكمل في حال قوبلت بخطوة مماثلة من قبل قوى العدوان السعودي الامريكي.

وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أهمية قيام قيادة تحالف العدوان بخطوة مماثلة، إن كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى ومازال من الحصار والعدوان. وقال الحوثي إن هذه الخطوة اتُخذت انطلاقا من مبادئ دينيّة وانسانية، وتعزيزاً للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام.

المصدر: قناة المنار