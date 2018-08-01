أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الثلاثاء 31-07-2018

درعا وريفها

• تابع الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي وبسط سيطرته على قرى كويا وبيت آره، والقصير الواقعة قرب سد الوحدة السوري الأردني، بعد مواجهات مع تنظيم داعش، وبذلك يكون الجيش السوري قد بسط سيطرته على كامل منطقة حوض اليرموك من جهة اخرى ضبط الجيش السوري أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشجرة في الريف ذاته، بعد تحريرها من الإرهاب.

• رُفع علم الجهورية العربية السورية في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، وسط تجمع شعبي حاشد، بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها.

دمشق وريفها

• عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها لبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي، على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين بينها قنابل “إسرائيلية” الصنع، وتم أيضاً العثور على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصاً لتفخيخ أساسات المنازل والطرقات إضافة إلى مخازن لذخائر الرشاشات والبنادق الآلية ومواد كيميائية تدخل في تصنيع العبوات الناسفة وعدد من أجهزة الاتصالات.

دير الزور وريفها

• خرجت تظاهرة في قرية محيميدة بريف دير الزور الشمالي الغربي، احتجاجاً على ممارسات مسلَّحي “قسد” في القرية.

• أصيب مسلحان اثنان من “قسد” إثر اطلاق مسلَّحين مجهولين النار على سيارة كانت تقلّهما في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها

• قُتل مسلحان من “قسد” وأصيب آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة كانت تقلهم، قرب مطار الطبقة بريف الرقة الجنوبي الغربي.

• صادرت “قسد” عدة محلات تجارية في شارعي “الصناعة والحديد” بمدينة الرقة، بحجة انتماء اصحابها لداعش.

القنيطرة وريفها

• انضمت بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة إلى القرى والبلدات المحررة والخالية من الإرهاب وذلك بعد تسليم الإرهابيين الرافضين للتسوية أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وإخراجهم مع عائلاتهم إلى شمال سورية. حيث تم إخراج آخر دفعة من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها عبر ممر قرية أوفانيا بالقنيطرة تقل 198 مسلحاً مع أُسرهم من الذين رفضوا تسوية أوضاعهم ونقلهم بواسطة 6 حافلات الى الشمال السوري، في حين لا تزال بعض المجموعات الإرهابية الرافضة للتسوية تنتشر في قريتي بريقة وبئر عجم حيث من المقرر أن يتم إخراجهم خلال الأيام القادمة”.

حلب وريفها

• وصل رتلان عسكريان أمريكيان، أحدهما إلى القاعدة العسكرية في قرية السعيدية غرب مدينة منبج، والآخر إلى قرية عون الدادات شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

• قُتل شخص إثر اطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في قرية قباسين الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، شمال شرق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

• أصيب شخصان، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، في قرية باسوطة جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

• اعتقلت “قسد” شخصاً عند أطراف قرية الحية شرق مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

• أزال الجيش التركي حاجز “جسر البرقوم” التابع لـ “هيئة تحرير الشام” على أوتوستراد حلب _دمشق الدولي في ريف حلب الجنوبي الغربي، والذي يعد من أكبر حواجز “الهيئة”.

إدلب وريفها

• قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “هيئة تحرير الشام”، المدعو “أبو همام اللاذقاني” إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليه في قرية بليون بريف إدلب الجنوبي، فيما أشار ناشطون معارضون إلى أن “اللاذقاني” هو المسؤول العسكري لـ “الهيئة” في ريف اللاذقية الشمالي. كما قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “الهيئة” المدعو “أبو بكر المصري” إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليه على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وفي سياق متصل قُتل “المدرب العسكري” في صفوف “الهيئة” المدعو “أبو إسلام الأوزبكي” بطريقة مماثلة لمقتل “المصري” وذلك على الطريق الواصل بين بلدة دركوش وقرية اليعقوبية في ريف إدلب الغربي.

• أُصيب مسلحان اثنان من “جبهة تحرير سوريا” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كانت تقلهما، قرب قرية الحراكي شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

• أُصيب 3 اشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بهم زرعها مسلحون مجهولون، على الطرق الواصل بين مدينة حارم وقرية حتان بريف إدلب الشمالي الغربي.

• اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 5 مسلحين مصابين كانوا بسيارة إسعاف تابعة لـ”جبهة تحرير سوريا”، عند أطراف مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

• أدخل الجيش التركي غرفاً مسبقة الصنع إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، لتعزيز نقاط المراقبة التابعة له في الشمال السوري.

المشهد المحلي

• برعاية السيد الرئيس بشار الأسد افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية الدورة الـ 30 من معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية. وتشهد هذه الدورة من المعرض التي تقام تحت عنوان “مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني” مشاركة أكثر من 200 دار نشر موزعة على 182 جناحا بينها 120 دارا سوريا.

• طالب رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات أستانا بشار الجعفري خلال مؤتمرسوتشي، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالانسحاب من الأراضي السورية لأن وجودها غير شرعي. وأشار الجعفري، بأن المجموعات الإرهابية فرت إلى الداخل “الإسرائيلي” ثم تلقفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفاً بان الإرهابين الذين هاجموا مدينة السويداء أتوا من منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية. وأضاف الجعفري أن السلطات التركية للمرة العاشرة تنقض تعهداتها التي توافق عليها في البيان الختامي ولم تلتزم بتعهداتها بشأن مناطق خفض التوتر في إدلب، كما انه فرضت التعامل بالليرة التركية ورفع الأعلام التركية في المناطق التي احتلتها. أما فيما يتعلق باللاجئين السوريين فقد دعا الجعفري المجتمع الدولي لتقديم المساعدات وتعزيز الإمكانات لعودة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ملف المخطوفين والأسرى واستعادة الجثث من المنظمات الإرهابية.

• أعلن مركز استقبال وتوزيع اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 3 آلاف لاجئ عادوا من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين.

• أعرب رئيس وفد المعارضة السورية في سوتشي، أحمد طعمة، عن شكره للجانب الروسي الذي أظهر رغبته في تحسين الأوضاع والتقدم بشكل أفضل نحو العملية السياسية. ووصف طعمة التطمينات التي حصلت عليها المعارضة بخصوص إدلب بـ “المرضية”، وفيما يخص بالتطورات العسكرية المحتملة في محافظة إدلب، حذرت المعارضة السورية، على لسان المتحدث باسم وفدها في سوتشي، أيمن العاسمي، دمشق من تبعات هذه العملية. وذكر العاسمي أن الهجوم على إدلب، في حال حدوثه، سيقوض التسوية السياسية للأزمة في سوريا، داعيا روسيا إلى عدم تقديم دعمها للهجوم.

• بحث أبرز فصيلين في الشمال السوري “الاندماج في فصيل واحد”، بعيداً عن “هيئة تحرير الشام” التي ترفض حل نفسها. ونقلت تنسيقيات المسلحين عن ما أسمته “مصدر مطلع على المباحثات” أن المباحثات تدور بين “جبهة تحرير سوريا” و”الجبهة الوطنية للتحرير”، مشيراً إلى أن تركيا تضغط على الفصلين السابقين لـ “الاندماج في فصيل واحد”. كما نقلت ذات التنسيقيات عن المتحدث باسم “الجبهة الوطنية للتحرير”، المدعو “ناجي المصطفى”، أن المباحثات بين “جبهة تحرير سوريا” و”الجبهة الوطنية للتحرير” لم تنته حتى اليوم، والطرفان يبحثان إمكانية “الاندماج”.

المشهد الدولي

• جددت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وايران وتركيا) التأكيد على الالتزام بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الاراضي السورية ومواصلة مكافحة الإرهاب. وقالت الدول الضامنة في بيان لها في ختام الجولة العاشرة من محادثات أستانا في سوتشي الروسية: إنها عازمة على محاربة الإرهاب في سورية من أجل القضاء نهائيا على تنظيمي داعش و”جبهة النصرة” الإرهابيين وجميع الأفراد والجماعات كما حددها مجلس الأمن الدولي. ودعت الأطراف المجتمعة المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعداتها إلى سورية وتسهيل الإجراءات الإنسانية واعادة تأهيل البنية التحتية، وضرورة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم ومساعدة الدول الغربية في ذلك.

• أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بلقاء “الدول الضامنة” في سوتشي، حول “اللجنة الدستورية السورية”، وقال إنَّ لقائه مع الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران كان مفيداً، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية، لبدء صياغة اللائحة الدستورية، كما ناقش دي ميستورا، مع الدول الضامنة طرق اختيار ممثلي الأطراف المختلفة في اللجنة الدستورية، وطرق تعيين ممثلين عن الدولة و”المعارضة” والمجتمع المدني باللجنة الدستورية. يُشار إلى أن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا أعلن في وقتٍ سابق أن دي ميستورا سيعقد مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية، في جينيف مطلع شهر أيلول القادم.

• صرح رئيس الوفد الروسي الى اجتماعات أستانا الكسندر لافرنتييف خلال مؤتمر سوتشي، بأنه يجب أن يقود السوريون العملية السياسية في بلادهم وهذا ما تؤكد عليه روسيا، ومن الضروري وقف نشاط المجموعات الإرهابية في إدلب بكافة الطرق ووقف تهديداتهم في المنطقة، في حين ندعو “المعارضة المعتدلة” لحل المشاكل مع “النصرة” في محافظة إدلب. وأضاف لافرنتييف، بأن محادثات الجولة الحالية أكدت فعالية مسار أستانا الذي يسهم في تحقيق التقدم نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، وفيما يتعلق بملف اللاجئين أشار لافرنتييف بأن بعض الدول لا تساعد على عودة السوريين إلى وطنهم وتربط ذلك بقضايا سياسية.

• أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري أن “إسرائيل” دولة قامت على احتلال أراضي فلسطين، والجولان السوري، ولا يحق لها أن تطالب إيران بالخروج من سوريا. وأضاف أنصاري “فيما يتعلق بالحضور الإيراني في سوريا، نعم نحن حاضرون، بطلب من الحكومة السورية الشرعية، التي طلبت المساعدة لإعادة الأمن والاستقرار في أراضيها”، متابعا “استمرار هذا التواجد والمساعدة مرتبط بالأوضاع السورية وبالتوافق بين الدولة السورية وإيران، وليس له أي ارتباط بما تريده إسرائيل”. من جهة أخرى أعلن أنصاري عن مشروع تجريبي تعمل الدول الضامنة لمسار أستانا (إيران- تركيا- روسيا) على وضع أسسه قريبا، حول موضوع الأسرى والمعتقلين في سوريا، مؤكداً أن هدف الدول الضامنة لتسوية النزاع في سوريا هو مساعدة اللاجئين على العودة إلى بلادهم وبيوتهم التي هجروا منها بطريقة آمنة ومنظمة.

• قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده تتوقع ألا يؤثر التوتر الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية على خطة العمل حول “منبج” السورية، مضيفاً بأن تنفيذ خطة منبج مستمرة كما هو مخطط. ولها جدول زمني وعناصر محددة يتم تفعيلها خطوة بخطوة”.

• أفادت وزارة الخارجية النمساوية نقلا عن تقرير لمكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا بأن “313 من الإرهابيين غادروا النمسا منذ بداية الحرب على سورية عاد منهم 94 وقتل هناك 55 إرهابيا وذلك بعد أن تكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة العام الماضي، كما تم منع 59 آخرين من مغادرة النمسا، لافتة إلى أن عدد المتطرفين الذين يغادرون النمسا قد انخفض بشكل حاد.

• أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، أن “سورية هي أحد أعمدة خروج لبنان من أزمته الاقتصادية”، مضيفاً بان هناك تاريخ وحقائق سياسية وميدانية تربط البلدين الشقيقين سورية ولبنان وهناك ملفات أساسية بين البلدين كالترانزيت وملف الكهرباء، مؤكدا أن سورية باتت قريبة جدا من إعلان انتصارها على الإرهاب والوضع هناك تغير للأفضل”.

• نقلت تنسيقيات المسلحين عن مصادر “دبلوماسية عربية”، قولها، إن دولة الإمارات العربية في طريقها لاستكمال إجراءات إعادة فتح سفارتها في دمشق. وذكرت المصادر، أن رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي التقى في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين. وأكدت المصادر أن أبو ظبي تجري حاليا أعمال صيانة لمبنى سفارتها في دمشق، تمهيدا لإعادة افتتاحها.

المصدر: الاعلام الحربي