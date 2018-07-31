هنأت جبهة العمل الاسلامي في لبنان في بيان “الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا بذكرى تأسيسه وعيده الوطني”، مشيدة بـ”إنجازاته وتضحياته الجمة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

ودعت الجبهة “اللبنانيين جميعا إلى الالتفاف حول هذه المؤسسة العسكرية الجامعة والتي هي حقيقية إنموذجا رائعا تتجسد فيها الوحدة الوطنية والتي ينبغي أن تعمم على كافة مؤسسات الدولة من خلال اعتماد الكفاءة والعلم والخبرة ونظافة الكف”.

وقالت “إن جيشنا الوطني هو جيش كل اللبنانيين، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم وينبغي علينا جميعا أن نكون العين الساهرة أيضا لمساعدته ومساعدة الأجهزة الأمنية كافة في الكشف على كل المخلين والعابثين بأمن الوطن واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام