ينوي وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو خلال لقائه عددا من ممثلي دول آسيوية في سنغافورة خلال ايام، الطلب منهم المضي في تطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية لدفعها الى التخلي عن سلاحها النووي.

ويشارك بومبيو الجمعة والسبت في اجتماعات وزارية عدة بينها اجتماع لوزراء خارجية الدول المنضوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم في عدادها كوريا الشمالية ايضا.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الاميركية الثلاثاء ان “كوريا الشمالية ستكون في الغرفة نفسها، وبالتالي ستكون هناك محادثات في حضور هذا البلد”.

ولم يستبعد هذا المسؤول لقاء ثنائيا بين بومبيو ونظيره الكوري الشمالي لمتابعة ما اتفق عليه بين زعيمي البلدين خلال قمتهما التاريخية في الثاني عشر من حزيران/يونيو الماضي. وقال بهذا الصدد “هذا ممكن ومن الطبيعي العمل على دفع الامور قدما، الا انه ليس لدينا حتى الان اي شيء لنعلنه”.

وكان كيم جونغ اون التزم في اعلان مشترك مع دونالد ترامب العمل على “نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”، الا انه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وكيفية تطبيق اعلان النوايا هذا الذي لا يزال غامضا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية