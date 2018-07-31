دعت الصين واشنطن الثلاثاء الى منع توقف رئيسة تايوان تساي اينغ وين في الولايات المتحدة الشهر المقبل في طريقها الى اميركا اللاتينية.

وستتوقف تساي في لوس انجليس وهيوستن في طريقها الى باراغواي وبيليز في جولة مقررة بين 12 و20 اب/اغسطس، وفق ما اعلنت حكومتها الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي “نحض الولايات المتحدة على احترام مبدأ الصين الواحدة، وعدم السماح بالعبور المزعوم للمسؤولة التايوانية والكف عن ارسال اشارات سيئة للقوات الانفصالية في تايوان”.

وتعتبر الصين ان تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها وترفض الاعتراف بسيادتها وتمنع شركاءها من اقامة علاقات دبلوماسية مع تايبيه.

واضاف المتحدث الثلاثاء “عارضنا دائما وبشدة اي عبور مماثل للولايات المتحدة او لاي بلد يقيم علاقات مع الصين”، مؤكدا ان بكين وجهت “احتجاجا علنيا” الى واشنطن في هذا الصدد.

وتربط الولايات المتحدة علاقات ملتبسة بتايوان، فرغم اعترافها بالصين الشعبية منذ 1979 فانها لا تزال تقيم مع الجزيرة علاقات تجارية وتعتبرها حليفا عسكريا وتبيعها اسلحة.

واثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب غضب بكين بعد انتخابه نهاية 2016 حين وافق على تلقي اتصال هاتفي من رئيسة تايوان، كما انه شجع المسؤولين الاميركيين على التوجه الى تايوان للقاء نظرائهم.

ومنذ تسلمت تساي اينغ وين الحكم في تايوان في 2016 رافضة الاعتراف بـ”مبدأ الصين الواحدة”، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية