حكم القضاء الاوكراني الثلاثاء بالسجن 12 عاما بحق عالم اوكراني (84 عاما) بعد ادانته بتهمة “الخيانة العظمى” لقيامه بجمع معلومات عسكرية لحساب روسيا، وفق ما افاد محاميه والنيابة.

واعتقل مهدي لوغونوف في آب/اغسطس 2017 في مدينة خاركيف المجاورة لخط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لموسكو، وفق النيابة الاقليمية.

وقالت النيابة في بيان “كان يجمع معلومات تعود الى مؤسسات علمية وتشكل اسرار دولة” وخصوصا في المجال العسكري.

واكد محامي لوغونوف الحكم، موضحا انه يعتزم استئنافه، وجرت المحاكمة في شكل مغلق بسبب معلومات تتصل باسرار الدولة بحسب المحامي ديمترو تيخونتشنكوف.

وذكرت قناة تلفزة اوكرانية ان لوغونوف حصل على تقرير سري حول تطوير كييف لتكنولوجيا عسكرية جديدة وكان يستعد للتوجه شخصيا الى روسيا قبل اعتقاله، وابدى اهتماما ايضا بتخزين النفايات المشعة في معهد للفيزياء في خاركيف.

واضافت ان الرجل شكل مجموعة اجرامية تضم نحو عشرين شخصا ونقل الى موسكو معلومات عن منشآت عسكرية واسلحة اوكرانية ولم يخف توجهه الانفصالي.

وصرح لوغونوف للمصدر نفسه “لو كنت شابا لانضممت ربما الى (ايغور) ستريلكوف” القائد الروسي السابق الذي قاتل في شرق اوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية