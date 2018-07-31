رئيس الوفد الروسي الى محادثات أستانا الكسندر لافرنتييف: بعض الدول لا تساعد على عودة السوريين إلى وطنهم وتربط ذلك بقضايا سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2018 - 19:22
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رئيس الوفد الروسي الى محادثات أستانا الكسندر لافرنتييف: بعض الدول لا تساعد على عودة السوريين إلى وطنهم وتربط ذلك بقضايا سياسية
منذ 20 mins
31 July، 2018
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