بدأ وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الثلاثاء جولة أفريقية تشمل رواندا وكينيا، حيث يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لاطلاعهم على نتائج المحادثات بين أطراف النزاع في جنوب السودان.
وقالت وكالة السودان للأنباء “بدأ وزير الخارجية دكتور الدرديري محمد أحمد الثلاثاء جولة إقليمية تشمل العاصمة الرواندية كيغالي والعاصمة الكينية نيروبي في إطار المرحلة الثانية من جولة إفريقية”.
وأضافت الوكالة أن “أحمد بدأ الجولة مبعوثا من رئيس الجمهورية عمر البشير لنظرائه القادة الأفارقة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وأهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا”.
المصدر: سبوتنيك