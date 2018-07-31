قام رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية النائب نزيه نجم وأعضاء اللجنة النواب: زياد حواط، حكمت ديب وجوزيف اسحاق، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اطلعوا خلالها على وضع العمل فيه في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المغادرة والوصول، والسعي الى إيجاد حلول ممكنة حاليا للتخفيف من هذا الازدحام وتسهيل أمور المسافرين، وجالوا على هذه القاعات، يرافقهم المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ورئيس دائرة أمن عام المطار العميد وليد عون وعدد من الضباط.

وبعد الجولة في قاعات المطار انتقل الجميع الى مكتب قائد جهاز أمن المطار حيث تم استعراض الوضع في المطار، خاصة واننا على أبواب موسم الحج وما يتطلبه من إجراءات إضافية لمنع الازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام