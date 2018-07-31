قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني اليوم الثلاثاء، ان طهران لا تسعى ابدا وراء اثارة التوتر في المنطقة ولا تريد حدوث مشكلة ما في الممرات المائية الدولية، لكنها لا تتخلى ابدا عن حقها في صادرات النفط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس روحاني اعتبر خلال استقباله اليوم الثلاثاء السفير البريطاني الجديد روبرت ماكير وتسلمه منه اوراق اعتماده، ان موقف الاوروبيين الصريح والاجراءات التي سيتخذونها ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مهم جدا.

واكد الرئيس روحاني ضرورة ان تتخذ اوروبا اجراءات شفافة للتعويض عن خروج اميركا اللاقانوني من الاتفاق النووي.

المصدر: وكالة مهر