قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني إن “طهران لا تسعى لإحداث توترات بالمنطقة أو عرقلة تدفق النفط لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط”.

ولفت روحاني خلال استقباله الثلاثاء السفير البريطاني الجديد في طهران روبرت ماكير وتسلمه منه اوراق اعتماده الى “موقف الاوروبيين الصريح والاجراءات التي سيتخذونها ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مهم جدا، وأكد على “ضرورة ان تتخذ اوروبا اجراءات شفافة للتعويض عن خروج اميركا اللاقانوني من الاتفاق النووي”.

ووصف الرئيس روحاني اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين في القضايا الثنائية والدولية بانها بناءة، وقال “نحن اليوم في مرحلة تاريخية مهمة جدا فيما يتعلق بالاتفاق النووي ومن المهم للغاية للشعب الايراني ان تبين اوروبا موقفها بشفافية ازاء الاجراءات التي ينبغي ان تتخذها للتعويض عن خروج اميركا اللاقانوني من الاتفاق النووي”.

وأشار الرئيس روحاني الى ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسعى ابدا وراء اثارة التوتر في المنطقة ولا تريد حدوث مشكلة ما في الممرات المائية الدولية لكنها لا تتخلى ابدا عن حقها في صادرات النفط”.

المصدر: وكالة مهر