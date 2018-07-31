تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تكبيد قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية الجسيمة في جبهة الساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تقدم لقوى الغزو والمنافقين على منطقة الجبلية بجبهة الساحل الغربي”، وأكد “سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واسر عدد منهم وتدمير مدرعتين واغتنام آلية عسكرية”.

وأضاف المصدر أن “وحدة الهندسة بالجيش واللجان دمرت بعبوة ناسفة طقماً محملاً بالمنافقين في منطقة الفازة”، وتابع “كما استهدف قصف مدفعي خيام ومتارس للمنافقين بذات المنطقة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأشار المصدر إلى أن “افراد الجيش واللجان دمروا مدرعة ومصرع 10 منافقين كانوا بجوارها بصاروخ موجه في منطقة الفازة، كما تم تدمير آلية للغزاة والمنافقين في منطقة الجبلية بالساحل الغربي”.

المصدر: موقع انصار الله