أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا(وهي روسيا، إيران وتركيا) تأكيدها على التزامها بسيادة واستقلال، ووحدة الأراضي السورية وتكثيف التنسيق بينها ومكافحة التنظيمات الإرهابية داخل سوريا.

وذكرت مسودة البيان الختامي لاجتماع الدول الضامنة لاستانا في مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء أن “جميع الأطراف اتفقوا على تحديد مفهوم مكافحة الإرهاب في سوريا من أجل القضاء على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الكيانات الموالية لتنظيم القاعدة الارهابي”.

وأضافت مسودة البيان الختامي “جميع الأطراف ناقشت الوضع الحالي في سوريا على الأرض واطلعت على تطورات الوضع الحالي واتفقوا على تكثيف التنسيق بينهم وفقا للاتفاقات الموقعة”، وتابعت “تؤكد جميع الأطراف إصرارها على الوقوف ضد الدعوات والأجندات الانفصالية التي تقوض السيادة السورية وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة”.

وأوضحت المسودة “الدول الضامنة تواصل جهودها المشتركة الهادفة لتعزيز المفاوضات السورية السورية والتوصل لتسوية السياسية من أجل خلق ظروف وتسهيلات للبدء بعمل اللجنة الدستورية في جنيف”، وتابعت “كذلك إمكانية تثبيت قرارات مجلس الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

وأعربت جميع الأطراف “عن ارتياحها للاستشارات المفيدة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في 31 تموز/يوليو واتفقوا معه على إقامة الجولة الاستشارية المقبلة في جنيف في أيلول/سبتمبر المقبل”، وتابعت المسودة “تدعو جميع الأطراف المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية، لإعادة هيكلة وتأهيل البنى التحتية، بما في ذلك المنشآت الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث التاريخي”.

وأضافت المسودة “الدول الضامنة لمسار أستانا تؤكد تشجيعها كل الجهود لمساعدة السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية والآمنة، وبدء المحادثات بتنسيق مع المجتمع الدولي خاصة الوكالات الدولية والخاصة لتوفير الاحتياجات الخاصة، وعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية وديارهم”.

وتابعت المسودة “تواصل الدول الضامنة جهودها المشتركة الرامية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وفقا لإطار مجموعة العمل، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، والتعرف على المفقودين والمختفين، بمشاركة من خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكان الاجتماع الرابع لهم أمس الاثنين”.

وأعربت الدول الضامنة عن ترحيبها باستعداد الأطراف المتنازعة لتنفيذ المشروع المبدئي، وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي المقبل عالي المستوى حول سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك