عقدت قيادة “القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية” في الاراضي المحتلة اجتماعا قياديا في بلدة النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة بعد اجتماعها الاسبوع الماضي في الخان الاحمر.

وأكدت القيادة على “توجيه كل التحية الى ابناء شعبنا الفلسطيني الذين سطروا اروع ايات الصمود والتحدي”، وشددت على “التمسك بالمقاومة الشعبية في كل البلدات والقرى والمدن المهددة اراضيها بالمصادرة والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني”.

ووجهت القيادة “التهاني الى ابناء شعبنا بمناسبة اطلاق سراح ايقونة المقاومة الشعبية عهد التميمي ووالدتها ناريمان من زنازين الاحتلال بعد ثمانية اشهر من الاعتقال التعسفي وذلك بزيارة القوى بيت العائلة وتقديم التهاني الى العائلة المناضلة التي شكلت نبراسا يحتذى في المقاومة الشعبية”.

كما توجهت قيادة القوى الى بلدة كوبر واجتمعت في بلديتها لتتوجه بعد ذلك الى خيمة العزاء امام بيت الشهيد محمد طارق دار يوسف مقدمة واجب العزاء لعائلة الشهيد ولابناء البلدة، ولفتت الى ان “سياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت ومحاصرة البلدة والاقتحامات اليومية لن تفت من عضد شعبنا مؤكدين على تحميل الاحتلال مسؤولية ما يقوم به من جرائم ضد شعبنا”.

المصدر: وكالة معاً