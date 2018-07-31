استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وقال باسيل بعد الزيارة “اود ان اختصر هذا اللقاء بكلام صدر عن قداسة البابا وقرأناه الان مع دولة الرئيس بري عن فن اللقاء الذي هو دائما أفضل من استراتيجيات الصراع، واعتقد اننا الان احوج له في البلد في كل المراحل التي نمر بها بأن نتلاقى مع بعضنا كلبنانيين لكي نستطيع ان نؤمن مستقبلا أفضل لهذا البلد ، طالما اننا قادمون من مؤتمر في واشنطن نظرنا فيه ليس فقط عن الحرية الدينية بل على فن المعايشة التي تكلم عنها ايضا قداسة البابا ، والتي هي ابعد من التعايش وأبعد من العيش الواحد، والذي يقتضي ان نسلم بديموقراطية تحكمنا في هذا البلد تقتضي شروط التمثيل والعيش السياسي الذي نتشارك فيه الحكم بميثاقية وطنية كاملة التي أساسها التفاهم الوطني، اننا نضع هذا اللقاء في هذا الاطار، وبالتأكيد فقد تكلمنا في كثير من المواضيع المفيدة للبلد والتي ان شاءالله تساعدنا في كل المجالات، من تأليف الحكومة، الى حل مشاكل لبنان السياسية، الى موضوع النازحين والى كل ما يأتي بالخير على هذا البلد ، نختصر هذا اللقاء بالخير ونودعكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام