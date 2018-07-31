وقال رئيس منظمة نقل الدم إن مؤشر التبرع بالدم في إيران يبلغ ضعف البلدان النامیة ، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك 4 ملايين فائض بلازما نقل الى أوروبا لتصنيع الأدوية.

واضاف علي اکبر بورفتح‌ الله، في تصريح ادلى به خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الاحمر ومنظمة نقل الدم الايرانيتين، ان تأمين الدم السليم والكافي في البلاد موضوع يكتسب الاهمية وحاز على اهتمام المسؤولين على الدوام والمذكرة تصب في هذا السياق.

ولفت الى ان مذكرة التفاهم المذكورة تستطيع تغيير الهرم العمري للمتبرعين بالدم ونشر الثقافة اللازمة في هذا المجال.

ونوه الى ان دخول جيل الشباب في مجال التبرع بالدم يترك تأثيرات ايجابية على سلامة الدم حيث ان جميع المواليد منذ عام 1994 قد لقحوا بالمصل المضاد لمرض هباتیت B لذلك فان نسبة مخاطر انتقال هذا المرض عبر الدم تبلغ الصفر.

المصدر: وكالة انباء فارس