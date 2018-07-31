أكدت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية في أوساط الحجاج، الذين بدأوا في التوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة إن النواحي الوقائية للحجاج في مقدمة أولوياتها، وإنها تتابع المستجدات والمتغيرات، التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية، من بينها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين إلى الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية.

وذكرت أنه تم تعميم هذه الاشتراطات على جميع الدول التي يفد منها الحجاج عبر سفارات السعودية وممثلياتها في الخارج، للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية، الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ حتى الآن أكثر من 480 ألف حاج.

وذكرت الوزارة أن النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى الآن بلغت حوالي 80 بالمئة‏ للحمى الشوكية و89 بالمئة للحمى الصفراء و97 بالمئة لشلل الأطفال.

المصدر: سكاي نيوز