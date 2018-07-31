أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حالة الاستنفار والمبيت حتى اشعار اخر في الخان، عشية جلسة ما يسمى “المحكمة العليا الاسرائيلية” يوم غد الاربعاء، وفي وقت توجهت فيه عديد الوفود الى خيمة الاسناد اليوم الثلاثاء.

وجاء الاعلان ايضا في اليوم الـ 30 من الصمود في الخان الاحمر من قبل العائلات الى جانب نشطاء المقاومة الشعبية والقيادة الفلسطينية التي ساندت وما زالت اهالي الخان الاحمر.

وكانت قد ذكرت القناة السابعة في كيان العدو الصهيوني ان “المحكمة العليا الاسرائيلية ستناقش يوم الاربعاء قضية اخلاء قرن الخان الاحمر من ساكنيه بعد التماس قدمه الفلسطينيون”.

وكان قد وقع عدد من اعضاء الكنيست من حزب الليكود على رسالة طالبوا فيها “العليا” بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب استسلام.

وكانت قد أصدرت “المحكمة العليا” الاسرائيلية في 13 من الشهر الجاري قرارا بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى 15 آب، حتى قدم محامي الخان الاحمر استئناف.

المصدر: وكالة معاً